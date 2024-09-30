Анекдот дня: що за крики долинають з одеської квартири

Всім привіт і з початком нового робочого тижня! І нехай він виявиться набагато кращим за попередній. А щоб усе випромінювалося саме так, почніть його з порції позитиву від «Одеського життя».
З одеської квартири долинають диявольські крики. Мати вривається у квартиру і кричить:
– Це що тут за дебіл кричить?
– Це я, мамо, співаю!
– А… синку! Ну співай, співай, соловушка.
***
– Сарочка, золотце, ти не хочеш нам щось заспівати?
– Але, Абрашо, гості вже зібралися йти.
– А мені здається, вони щось не дуже поспішають…
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