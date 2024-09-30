Анекдот дня: що за крики долинають з одеської квартири

З одеської квартири долинають диявольські крики. Мати вривається у квартиру і кричить:

– Це що тут за дебіл кричить?

– Це я, мамо, співаю!

– А… синку! Ну співай, співай, соловушка.

***

– Сарочка, золотце, ти не хочеш нам щось заспівати?

– Але, Абрашо, гості вже зібралися йти.

– А мені здається, вони щось не дуже поспішають…

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