Анекдот дня: що міг купити в супермаркеті Моня і що здивувало тітку Песю

Ранок добрий, одесити і не тільки! Отже, четвер, а це означає, що до довгоочікуваних вихідних рукою подати. Тож набираємось сил, заряджаємося кавою, що бадьорить, і вперед!.. Ну а щоб усе задумане на сьогодні виповнилося і саме так, як треба, не забуваємо і про хвилинку позитиву, яку з величезним задоволенням забезпечить вам «Одеське життя».
Моня вивчав чек із супермаркету, довго думав, що ж таке міг купити з назвою «шишкина любов», поки не зрозумів, що так звати касирку.
***
Одеса. Тетя Песя щойно прибрала зі столу, перемила посуд і сіла перед телевізором відпочити. Раптом чує – з кухні лунає брязкіт дверцята холодильника… Тетя Песя подає репліку:
– Льово, у тебе знову в роті нудно?
***
– Фіма, ти шо такий сумний?
– Хотів розміняти 100 доларів.
– Невже це так важко?
– Легко, але в мене їх немає…
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