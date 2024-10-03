Анекдот дня: що міг купити в супермаркеті Моня і що здивувало тітку Песю

Моня вивчав чек із супермаркету, довго думав, що ж таке міг купити з назвою «шишкина любов», поки не зрозумів, що так звати касирку.

***

Одеса. Тетя Песя щойно прибрала зі столу, перемила посуд і сіла перед телевізором відпочити. Раптом чує – з кухні лунає брязкіт дверцята холодильника… Тетя Песя подає репліку:

– Льово, у тебе знову в роті нудно?

***

– Фіма, ти шо такий сумний?

– Хотів розміняти 100 доларів.

– Невже це так важко?

– Легко, але в мене їх немає…

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