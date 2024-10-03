Анекдот дня: что мог купить в супермаркете Моня и что удивило тетю Песю

Моня изучал чек из супермаркета, долго думал, что же такое мог купить с названием «шишкина любовь», пока не понял, что так зовут кассиршу.

***

Одесса. Тётя Песя только что убрала со стола, перемыла посуду и присела перед телевизором отдохнуть. Вдруг слышит – из кухни раздается чпоканье дверцы холодильника… Тётя Песя подает реплику:

– Лёва, у тебя опять во рту скучно?

***

– Фима, ты шо такой грустный?

– Хотел разменять 100 долларов.

– Неужели это так трудно?

– Легко, но у меня их нет…

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