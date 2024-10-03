Анекдот дня: что мог купить в супермаркете Моня и что удивило тетю Песю

Утро доброе, одесситы и не только! Итак, четверг, а это значит, что до долгожданных выходных рукой подать. Так что набираемся сил, заряжаемся бодрящим кофе – и вперед!.. Ну а чтобы все задуманное на сегодня исполнилось и именно так, как надо, не забываем и о минутке позитива, которую с преогромным удовольствием обеспечит вам «Одесская жизнь».
Моня изучал чек из супермаркета, долго думал, что же такое мог купить с названием «шишкина любовь», пока не понял, что так зовут кассиршу.
***
Одесса. Тётя Песя только что убрала со стола, перемыла посуду и присела перед телевизором отдохнуть. Вдруг слышит – из кухни раздается чпоканье дверцы холодильника… Тётя Песя подает реплику:
– Лёва, у тебя опять во рту скучно?
***
– Фима, ты шо такой грустный?
– Хотел разменять 100 долларов.
– Неужели это так трудно?
– Легко, но у меня их нет…
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