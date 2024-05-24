Анекдот дня: що Софочка приготувала на обід

— Софочка! І шо в нас сьогодні на обід?

— Гороховий суп із того тижня.

— А на друге?

— Активоване вугілля…

*****

— Абрамчику, любий, можна мені поставити тобі одне запитання?

— Яке саме?

— Коли ти, нарешті, запросиш мене в ресторан?

— Тоді не можна.

*****

— Фімо, ти чув, таки лікарі відкрили таку хворобу, шо лікується тільки коньяком…

— Та шо ти кажеш?! І де можна підчепити цю шикарну хворобу?

У нас є й інші анекдоти: