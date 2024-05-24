Анекдот дня: що Софочка приготувала на обід

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
— Софочка! І шо в нас сьогодні на обід?
— Гороховий суп із того тижня.
— А на друге?
— Активоване вугілля…
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— Абрамчику, любий, можна мені поставити тобі одне запитання?
— Яке саме?
— Коли ти, нарешті, запросиш мене в ресторан?
— Тоді не можна.
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— Фімо, ти чув, таки лікарі відкрили таку хворобу, шо лікується тільки коньяком…
— Та шо ти кажеш?! І де можна підчепити цю шикарну хворобу?
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