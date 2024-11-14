Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: Роза Марківна та її переконання

Анекдот дня: Роза Марківна та її переконання

Всім привіт (шаломчик) і доброго ранку! Сподіваємося, що всі ви сьогодні виспалися і готові до трудових звершень. А там і до вихідних рукою подати… Тож – збираємося з силами, заряджаємось кава-чаєм-чим міцнішим і, звичайно ж, про порцію гумору від «Одеського життя» теж не забуваємо.

– Розо Марківно, а шо у вас на ногах такі криві пальці?
– Через переконання…
– Які переконання?
– Я переконана, що у мене 35-й розмір ноги.

Замовлення отримала

***
– Розо Марківно, навіщо так намагатися бути молодою?
– Ну, по-перше, я звикла…

Одеситка та вік

***
– Розо Марківно, мені рекомендували вас як досвідченого психотерапевта…
– І що нас турбує?
– Осінь, нудьга, нема з ким випити хересу, поговорити і заснути в обійми…
– Кличте мене просто Роза. Я за штопором.

У нас є інші анекдоти:

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk