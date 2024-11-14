Анекдот дня: Роза Марківна та її переконання

– Розо Марківно, а шо у вас на ногах такі криві пальці?

– Через переконання…

– Які переконання?

– Я переконана, що у мене 35-й розмір ноги.

***

– Розо Марківно, навіщо так намагатися бути молодою?

– Ну, по-перше, я звикла…

***

– Розо Марківно, мені рекомендували вас як досвідченого психотерапевта…

– І що нас турбує?

– Осінь, нудьга, нема з ким випити хересу, поговорити і заснути в обійми…

– Кличте мене просто Роза. Я за штопором.

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