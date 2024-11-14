Анекдот дня: Роза Марківна та її переконання

Всім привіт (шаломчик) і доброго ранку! Сподіваємося, що всі ви сьогодні виспалися і готові до трудових звершень. А там і до вихідних рукою подати… Тож – збираємося з силами, заряджаємось кава-чаєм-чим міцнішим і, звичайно ж, про порцію гумору від «Одеського життя» теж не забуваємо.
– Розо Марківно, а шо у вас на ногах такі криві пальці?
– Через переконання…
– Які переконання?
– Я переконана, що у мене 35-й розмір ноги.
***
– Розо Марківно, навіщо так намагатися бути молодою?
– Ну, по-перше, я звикла…
***
– Розо Марківно, мені рекомендували вас як досвідченого психотерапевта…
– І що нас турбує?
– Осінь, нудьга, нема з ким випити хересу, поговорити і заснути в обійми…
– Кличте мене просто Роза. Я за штопором.
У нас є інші анекдоти:
- Що написала в оголошенні самотня Ціля Абрамівна;
- Мадам Марік задумалася над своєю поведінкою;
- Про переваги Розочки та нові вимоги до чоловіків.