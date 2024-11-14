Анекдот дня: Роза Марковна и ее убеждения

Всем привет (шаломчик) и с добрым утром! Надеемся, что все вы сегодня выспались и к трудовым свершениям готовы. А там и до выходных рукой подать… Так что – собираемся с силами, заряжаемся кофе-чаем-чем покрепче и, конечно же, о порции юмора от «Одесской жизни» тоже не забываем.
– Роза Марковна, а шо у вас на ногах такие кривые пальцы?
– Из-за убеждений…
– Каких убеждений?
– Я убеждена, шо у меня 35-й размер ноги.
***
– Роза Марковна, зачем так стараться быть молодой?
– Ну, во-первых, я привыкла…
***
– Роза Марковна, мне рекомендовали вас как опытного психотерапевта…
– И что нас беспокоит?
– Осень, хандра, не с кем выпить хересу, поговорить и уснуть в обнимку…
– Зовите меня просто Роза. Я за штопором.
У нас есть и другие анекдоты:
- Что написала в объявлении одинокая Циля Абрамовна;
- Мадам Марик задумалась над своим поведением;
- О достоинствах Розочки и новых требованиях к мужчинам.