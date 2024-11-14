Анекдот дня: Роза Марковна и ее убеждения

– Роза Марковна, а шо у вас на ногах такие кривые пальцы?

– Из-за убеждений…

– Каких убеждений?

– Я убеждена, шо у меня 35-й размер ноги.

***

– Роза Марковна, зачем так стараться быть молодой?

– Ну, во-первых, я привыкла…

***

– Роза Марковна, мне рекомендовали вас как опытного психотерапевта…

– И что нас беспокоит?

– Осень, хандра, не с кем выпить хересу, поговорить и уснуть в обнимку…

– Зовите меня просто Роза. Я за штопором.

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