Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: Роза Марковна и ее убеждения

Анекдот дня: Роза Марковна и ее убеждения

Всем привет (шаломчик) и с добрым утром! Надеемся, что все вы сегодня выспались и к трудовым свершениям готовы. А там и до выходных рукой подать… Так что – собираемся с силами, заряжаемся кофе-чаем-чем покрепче и, конечно же, о порции юмора от «Одесской жизни» тоже не забываем.

– Роза Марковна, а шо у вас на ногах такие кривые пальцы?
– Из-за убеждений…
– Каких убеждений?
– Я убеждена, шо у меня 35-й размер ноги.

Заказ получила

***
– Роза Марковна, зачем так стараться быть молодой?
– Ну, во-первых, я привыкла…

Одесситка и возраст

***
– Роза Марковна, мне рекомендовали вас как опытного психотерапевта…
– И что нас беспокоит?
– Осень, хандра, не с кем выпить хересу, поговорить и уснуть в обнимку…
– Зовите меня просто Роза. Я за штопором.

У нас есть и другие анекдоты:

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua