Анекдот дня: мадам Марік замислилася над своєю поведінкою

Всіх-всіх з добрим ранком! І незважаючи на те, що сьогодні понеділок, бажаємо, щоб він виявився легким і плідним. І щоб ви щось (а можливо, і дещо?) могли собі дозволити (а вже чи багато, чи мало, то вирішуйте вже самі). До чого ми це? А до того, що читайте нашу порцію одеських анекдотів.
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Мадам Марік серйозно замислилася над своєю поведінкою: «А чи мало я собі дозволяю?..»
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Ой, Фімо… Вчора був на базарі і зустрів циганку.
– І шо?
– Та шо … Всього за десять баксів дізнався, шо я лох …
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В Одесі приїжджий звертається до місцевої мешканки:
– Мадам, не підкажете, де тут туалет?
Та вказує напрям, але слідом бурчить:
– Шоб ти так сходив, як я мадам…
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