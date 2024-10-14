Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: мадам Марік замислилася над своєю поведінкою

Анекдот дня: мадам Марік замислилася над своєю поведінкою

Всіх-всіх з добрим ранком! І незважаючи на те, що сьогодні понеділок, бажаємо, щоб він виявився легким і плідним. І щоб ви щось (а можливо, і дещо?) могли собі дозволити (а вже чи багато, чи мало, то вирішуйте вже самі). До чого ми це? А до того, що читайте нашу порцію одеських анекдотів.

***
Мадам Марік серйозно замислилася над своєю поведінкою: «А чи мало я собі дозволяю?..»

Карикатура про заздрість

***
Ой, Фімо… Вчора був на базарі і зустрів циганку.
– І шо?
– Та шо … Всього за десять баксів дізнався, шо я лох …

Одеський анекдот про бізнес

***
В Одесі приїжджий звертається до місцевої мешканки:
– Мадам, не підкажете, де тут туалет?
Та вказує напрям, але слідом бурчить:
– Шоб ти так сходив, як я мадам…

Інші наші анекдоти:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk