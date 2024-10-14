Анекдот дня: мадам Марік замислилася над своєю поведінкою

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Мадам Марік серйозно замислилася над своєю поведінкою: «А чи мало я собі дозволяю?..»

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Ой, Фімо… Вчора був на базарі і зустрів циганку.

– І шо?

– Та шо … Всього за десять баксів дізнався, шо я лох …

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В Одесі приїжджий звертається до місцевої мешканки:

– Мадам, не підкажете, де тут туалет?

Та вказує напрям, але слідом бурчить:

– Шоб ти так сходив, як я мадам…

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