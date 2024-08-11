Анекдот дня: про що мріє Монечка і чому Сарочці таки не треба худнути

І сьогодні ми дізнаємося, про що мріє маленький Монечка, що треба сказати дитині, яка дражниться і чи варто Сарочці сідати на дієту.

***

– Я мрію заробляти 10 000$ на місяць, як мій батько!

– Та ти шо, Монечко, він шо, стільки заробляє?

– Та ні, він теж мріє…

***

– Мадам, скажіть вашому синочку, щоб він мене не передражнював!

– Боря, перестань корчити з себе ідіота!

***

– Сарочка, сонечко, може на дієту сядеш, жодна сукня на тобі не сходиться?

– Фіма, не втомлюй мене! – Жінки не повніють, вони розширюють чоловікам територію кохання!

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