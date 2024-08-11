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Анекдот дня: про що мріє Монечка і чому Сарочці таки не треба худнути

Анекдот дня: про що мріє Монечка і чому Сарочці таки не треба худнути

Усіх із добрим недільним ранком! Сподіваємося, настрій у всіх теж цілком собі “недільний”. Ну а якщо таки ні, то вам терміново потрібно “підзарядитися” порцією доброго гумору від “Одеського життя”.

І сьогодні ми дізнаємося, про що мріє маленький Монечка, що треба сказати дитині, яка дражниться і чи варто Сарочці сідати на дієту.

***
– Я мрію заробляти 10 000$ на місяць, як мій батько!
– Та ти шо, Монечко, він шо, стільки заробляє?
– Та ні, він теж мріє…

Про роботу

***
– Мадам, скажіть вашому синочку, щоб він мене не передражнював!
– Боря, перестань корчити з себе ідіота!

***
– Сарочка, сонечко, може на дієту сядеш, жодна сукня на тобі не сходиться?
– Фіма, не втомлюй мене! – Жінки не повніють, вони розширюють чоловікам територію кохання!

Про схуднення

А тут ви знайдете ще більше анекдотів:

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