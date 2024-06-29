Анекдот дня: навіщо Фаєчці викидати спідницю

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
— Жоро, давай поміняємося дружинами!
— Фімо, але в мене немає дружини!
— Гаразд, тоді візьми мою. Я тебе благаю!
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На в’їзді в Одесу даішник зупиняє авто:
— Чому порушуєте?
— Ой, я вас благаю! А ви таки ніби не раді!
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— Фаєчко, ну шо ти все ниєш за ту спідницю? Ну, стала вона тобі мала — так викинь її до бісової матері, якщо вона твою красу вже не вміщує!..
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