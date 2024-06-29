Анекдот дня: навіщо Фаєчці викидати спідницю

— Жоро, давай поміняємося дружинами!

— Фімо, але в мене немає дружини!

— Гаразд, тоді візьми мою. Я тебе благаю!

*****

На в’їзді в Одесу даішник зупиняє авто:

— Чому порушуєте?

— Ой, я вас благаю! А ви таки ніби не раді!

*****

— Фаєчко, ну шо ти все ниєш за ту спідницю? Ну, стала вона тобі мала — так викинь її до бісової матері, якщо вона твою красу вже не вміщує!..

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