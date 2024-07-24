Анекдот дня: чому Сонечці не треба виходити за Яшу

Одеса. Сімейний обід.

Вольф Маркович:

– Хто їв із моєї тарілки? І вона пуста.

Моня:

– А хто їв із моєї тарілки? І вона пуста.

Софочка:

– А хто їв із моєї тарілки? І вона пуста.

Дора Зельманівна:

– Ой, ну таки не робіть своїй мамі хвору голову! Я ще не накладала…

***

– Сонечко! Навіщо виходиш заміж за Яшу? Він жеж косоокий, кульгавий і лисий, ще й заїкається! Не виходь за нього!

– А міні красень таки не потрібен!

– Ой вей! Та я ж не за це – пошкодуй його, йому й так уже дісталося в житті…

***

Сара дзвонить коханцю:

– Дорогий, приходь, у мене чоловік увечері йде!

– А як я зрозумію, що він пішов?

– А я копієчку у двір кину, вона задзвенить, і ти ввійдеш!

Настав вечір. Сара кидає копійчину. Коханця немає і немає. Вона з балкона кричить:

– Дорогий ти де?

– Копієчку шукаю!

– От ти жлобська натура! Я її вже давно на ниточці підняла!

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