Анекдот дня: чому Яші не можна в сауну і що пишуть в одеських парадних

Анекдот дня: чому Яші не можна в сауну і що пишуть в одеських парадних

Усім привіт і понеділка вам легкого, плідного і в ідеалі не надто спекотного і довше зі світлом! Але як би там не було, будьте впевнені: всі-всі “негаразди” ми зрештою переживемо або ми таки не одесити?..

Ну, і як водиться, без ранкової порції гумору по-одеськи ми вас, ясна річ, не залишимо:

– Яша, ходімо в сауну!
– Я б радий, але не можна!
– Тиск? Чи дружина?
– Тиск з боку дружини…

Анекдот про сауну

***
В одеському парадному висить оголошення:
«Зберігайте з ранніх років совість, воду, газ і світло!».

Анекдот про автосалон

***
В Одесі на дорогах таке свавілля твориться, що страшно права купувати.

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