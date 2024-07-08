Анекдот дня: чому Яші не можна в сауну і що пишуть в одеських парадних

Усім привіт і понеділка вам легкого, плідного і в ідеалі не надто спекотного і довше зі світлом! Але як би там не було, будьте впевнені: всі-всі “негаразди” ми зрештою переживемо або ми таки не одесити?..
Ну, і як водиться, без ранкової порції гумору по-одеськи ми вас, ясна річ, не залишимо:
– Яша, ходімо в сауну!
– Я б радий, але не можна!
– Тиск? Чи дружина?
– Тиск з боку дружини…
***
В одеському парадному висить оголошення:
«Зберігайте з ранніх років совість, воду, газ і світло!».
***
В Одесі на дорогах таке свавілля твориться, що страшно права купувати.
Ще більше анекдотів: