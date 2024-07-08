Анекдот дня: чому Яші не можна в сауну і що пишуть в одеських парадних

Ну, і як водиться, без ранкової порції гумору по-одеськи ми вас, ясна річ, не залишимо:

– Яша, ходімо в сауну!

– Я б радий, але не можна!

– Тиск? Чи дружина?

– Тиск з боку дружини…

***

В одеському парадному висить оголошення:

«Зберігайте з ранніх років совість, воду, газ і світло!».

***

В Одесі на дорогах таке свавілля твориться, що страшно права купувати.

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