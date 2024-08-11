Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: о чем мечтает Монечка и почему Сарочке таки не надо худеть

Анекдот дня: о чем мечтает Монечка и почему Сарочке таки не надо худеть

Всех с добрым воскресным утром! Надеемся, настрой у всех тоже вполне себе «воскресный». Ну а если таки нет, то вам срочно нужно «подзарядиться» порцией доброго юмора от «Одесской жизни».

И сегодня мы узнаем, о чем мечтает маленький Монечка, что надо сказать ребенку, который дразнится и стоит ли Сарочке садиться на диету.

***
– Я мечтаю зарабатывать 10 000$ в месяц, как мой отец!
– Та ты шо, Монечка, он шо, столько зарабатывает?
– Та не, он тоже мечтает…

Про работу

***
– Мадам, скажите вашему сыночку, чтобы он меня не передразнивал!
– Боря, перестань корчить из себя идиота!

***
– Сарочка, солнышко, может на диету сядешь, ни одно платье на тебе не сходится?..
– Фима, не утомляй меня! – Женщины не полнеют, они расширяют мужчинам территорию любви!

Про похудение

А здесь вы найдете еще больше анекдотов:

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Редакция ПРОФИЛЬ
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