Анекдот дня: о чем мечтает Монечка и почему Сарочке таки не надо худеть

И сегодня мы узнаем, о чем мечтает маленький Монечка, что надо сказать ребенку, который дразнится и стоит ли Сарочке садиться на диету.

***

– Я мечтаю зарабатывать 10 000$ в месяц, как мой отец!

– Та ты шо, Монечка, он шо, столько зарабатывает?

– Та не, он тоже мечтает…

***

– Мадам, скажите вашему сыночку, чтобы он меня не передразнивал!

– Боря, перестань корчить из себя идиота!

***

– Сарочка, солнышко, может на диету сядешь, ни одно платье на тебе не сходится?..

– Фима, не утомляй меня! – Женщины не полнеют, они расширяют мужчинам территорию любви!

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