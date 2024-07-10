Анекдот дня: про що говорять вивіски на Привозі

Анекдот дня: чому біжить Роза Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі та заряджайтеся позитивом на весь день! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

«Ти моє чорне і біле»: старий одеський фасад прикрасили позитивними малюнками (фото) На розі вулиць Польської та Жуковського (поки що вуличний покажчик – з такою назвою, хоча це вже вулиця Лесі Українки) є ну дуже позитивне місце. Усього два настінні малюнки, а дивитися не просто приємно, виникає бажання вивчати й усміхатися. Не зважаючи на спеку… ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як набратися хоробрості та дачні танці Усіх з добрим недільним ранком! І нехай вас цього дня радує не тільки наявність у домі світла, а липнева спека нехай стане єдиним приводом для прикрощів, та й то незначним… ЧИТАТИ БІЛЬШЕ