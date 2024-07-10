Анекдот дня: про що говорять вивіски на Привозі

Анекдот дня: про що говорять вивіски на Привозі

Усіх-всіх доброго ранку! І нехай сонце пече немилосердно, а з електрикою біда, не сумуватимемо і засмучуватимемося через дрібниці, адже всі проблеми – явище тимчасове, чи не так?

І, як водиться, давайте почнемо цей день із чергової порції позитиву:

Одеса. Привоз. Три кондитерські лавки в одному ряду.
Вивіска на першій лаві говорить: «У нас до кожного покупця ставляться як до короля».
На другій лавці: «У нас король – теж бажаний покупець».
На третій: «Особам не королівської крові? такі знижка 5%».

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