Анекдот дня: скільки іноземних мов знало порося на Привозі

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
Одеса, Привоз.
— Мадам, а скільки ваше порося знало іноземних мов?
— Я вас благаю! З чого ви взяли, що він їх таки знав?!
— Та я, як подивлюся за вашу ціну на сало, так воно ще й вальс мало б танцювати!
*****
Дзвінок. Фіра відчинила двері. На порозі стояв Боря і простягав їй букет квітів.
— Ой, вей! — вигукнула Фіра, — за шо мені така радість, і це вперше за двадцять років?!
— Фірочка, ти сьогодні ними помилуйся, а завтра ми подаруємо букет на весілля Аллочці.
*****
У фотоательє до Яші Рабіновича приходить Фіма Циперович і просить:
— Сфотографуйте мене, щоб я виглядав героїчно.
— Добре. Давайте ось сюди поставимо горілочку і смажену курку, а ви таки гордо відвернетеся.
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