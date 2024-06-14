Анекдот дня: скільки іноземних мов знало порося на Привозі

Одеса, Привоз.

— Мадам, а скільки ваше порося знало іноземних мов?

— Я вас благаю! З чого ви взяли, що він їх таки знав?!

— Та я, як подивлюся за вашу ціну на сало, так воно ще й вальс мало б танцювати!

*****

Дзвінок. Фіра відчинила двері. На порозі стояв Боря і простягав їй букет квітів.

— Ой, вей! — вигукнула Фіра, — за шо мені така радість, і це вперше за двадцять років?!

— Фірочка, ти сьогодні ними помилуйся, а завтра ми подаруємо букет на весілля Аллочці.

*****

У фотоательє до Яші Рабіновича приходить Фіма Циперович і просить:

— Сфотографуйте мене, щоб я виглядав героїчно.

— Добре. Давайте ось сюди поставимо горілочку і смажену курку, а ви таки гордо відвернетеся.

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