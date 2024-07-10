Анекдот дня: о чем гласят вывески на Привозе

Анекдот дня: о чем гласят вывески на Привозе

Всех-всех с добрым утром! И пускай солнце печет немилосердно, а с электричеством беда, не будем унывать и огорчаться по пустяками, ведь все проблемы – явление временное, не так ли?

И, как водится, давайте начнем этот день с очередной порции позитива:

Одесса. Привоз. Три кондитерские лавки в одном ряду.
Вывеска на первой лавке гласит: «У нас к каждому покупателю относятся как к королю».
На второй лавке: «У нас король – тоже желанный покупатель».
На третьей: «Лицам не королевской крови, таки скидка 5%».

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