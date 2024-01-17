Анекдот дня: як в Одесі про борг нагадують

Доброго ранку, одесити! Робочий тиждень досяг свого піка. Вранці вставати з ліжка жах як не хочеться, але треба. А щоб підняти вам настрій та зарядити позитивом, “Одеське життя” пропонує традиційний ранковий анекдот.
Одесит запитує в адвоката:
– Як можна відсудити у сусіда борг 500 доларів?
– А у Вас є письмовий доказ?
– Ні, ми домовилися без паперів.
– Тоді пишіть йому листа і просіть терміново повернути 1000 доларів.
– Але він мені відповість, що винен 500 доларів!
– Саме це і буде письмовим доказом!
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