Анекдот дня: як в Одесі про борг нагадують

Одесит запитує в адвоката:

– Як можна відсудити у сусіда борг 500 доларів?

– А у Вас є письмовий доказ?

– Ні, ми домовилися без паперів.

– Тоді пишіть йому листа і просіть терміново повернути 1000 доларів.

– Але він мені відповість, що винен 500 доларів!

– Саме це і буде письмовим доказом!

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