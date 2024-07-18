Анекдот дня: практичний подарунок для Ізі та жахливо чудова новина для Фірочки

Всім привіт і доброго дня, а новин виключно полізивних! Пропонуємо розпочати цей ранок із порції доброго одеського гумору, а там, дивишся, і настрій підніметься, і всі складнощі з часом відступлять. Принаймні «Одеське життя» від душі вам цього бажає.
Старий єврей дарує онуку черевики.
– Носи їх, Ізя, акуратно.
Через два тижня онук кричить:
– Діду, порвалися твої черевики!
– Як це порвалися? Ах ти паршивець, мій батько їх п’ять років носив, я чотири роки, батько твій років сім, а таки ти за два тижні таке взуття споганив!
***
– Фірочко, пробач мені, подружко, я до тебе з такою жахливою новиною…
– Ой, ти ще тільки не додай! Мене годину тому мій Сема покинув!
– Фірочко, то я ж до тебе з такою чудовою новиною! Я твого Сему випадково машиною збила, він у реанімації…
***
Муза Соломонівна ніколи не змінювала ні свій ридикюль, що побрязкує, ні вміст його:
– флакон парфумів для флеру,
– баночка з аналізом для знайти хворобу,
– пляшечка коньяку для налякати Кагановича,
– французький роман для поплакати,
– носову хустку для втерти сльози,
– завжди огризок завжди червоної помади для криво підвести щось там під вусиками.
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