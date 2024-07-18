Анекдот дня: практичний подарунок для Ізі та жахливо чудова новина для Фірочки

Старий єврей дарує онуку черевики.

– Носи їх, Ізя, акуратно.

Через два тижня онук кричить:

– Діду, порвалися твої черевики!

– Як це порвалися? Ах ти паршивець, мій батько їх п’ять років носив, я чотири роки, батько твій років сім, а таки ти за два тижні таке взуття споганив!

***

– Фірочко, пробач мені, подружко, я до тебе з такою жахливою новиною…

– Ой, ти ще тільки не додай! Мене годину тому мій Сема покинув!

– Фірочко, то я ж до тебе з такою чудовою новиною! Я твого Сему випадково машиною збила, він у реанімації…

***

Муза Соломонівна ніколи не змінювала ні свій ридикюль, що побрязкує, ні вміст його:

– флакон парфумів для флеру,

– баночка з аналізом для знайти хворобу,

– пляшечка коньяку для налякати Кагановича,

– французький роман для поплакати,

– носову хустку для втерти сльози,

– завжди огризок завжди червоної помади для криво підвести щось там під вусиками.

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