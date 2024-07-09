Анекдот дня: чому біжить Роза

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Менеджер одеського банку Наум Соломонович таки вмовив грабіжника взяти ще й іпотечний кредит.
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— Я ось що вам скажу, Сьомо: не надувайте гумову жінку занадто швидко. А то вийде — дама готова до сексу, а у вас голова паморочиться.
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— Розо, чому ти біжиш?
— Щоб перешкодити бійці.
— А хто б’ється?
— Мій друг Семен і я.
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