Анекдот дня: чому біжить Роза

Менеджер одеського банку Наум Соломонович таки вмовив грабіжника взяти ще й іпотечний кредит.

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— Я ось що вам скажу, Сьомо: не надувайте гумову жінку занадто швидко. А то вийде — дама готова до сексу, а у вас голова паморочиться.

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— Розо, чому ти біжиш?

— Щоб перешкодити бійці.

— А хто б’ється?

— Мій друг Семен і я.

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