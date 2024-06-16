Анекдот дня: як правильно плакатися за життя та як розмовляють змії

І, до речі, анекдот таки у нас сьогодні не один – щоб позитиву зранку та більше:

***

Роза Марківна ввечері прийшла до подруги поплакатися за життя…

Сміялися до ранку.

***

– Моня, чому Сарочка на тебе дується?

– Ой вей, учора приніс їй сукню. Вона каже: “Дурень, це ніхто не носить”.

– Ну і що?

– Сьогодні таки приніс інше, так вона каже: «Ідієт, це ж носять усі!»

Ще більше анекдотів: