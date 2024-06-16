Анекдот дня: як правильно плакатися за життя та як розмовляють змії

Усіх з добрим недільним ранком! І нехай цей день стане для вас по-справжньому добрим і позитивним, навіть незважаючи на те, що прогноз синоптиків на сьогодні не надто добрий… Ну а якщо вас так і тягне на поплакатися за життя, то зробіть це так само, як героїня нашого сьогоднішнього анекдоту.
І, до речі, анекдот таки у нас сьогодні не один – щоб позитиву зранку та більше:
***
Роза Марківна ввечері прийшла до подруги поплакатися за життя…
Сміялися до ранку.
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– Моня, чому Сарочка на тебе дується?
– Ой вей, учора приніс їй сукню. Вона каже: “Дурень, це ніхто не носить”.
– Ну і що?
– Сьогодні таки приніс інше, так вона каже: «Ідієт, це ж носять усі!»
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