Анекдот дня: практичный подарок для Изи и ужасно замечательная новость для Фирочки

Анекдот дня: практичный подарок для Изи и ужасно замечательная новость для Фирочки

Всем привет и дня доброго, а новостей исключительно полизивных! Предлагаем начать это утро с порции доброго одесского юмора, а там, глядишь, и настроение поднимется, и все сложности со временем отступят. По крайней мере, «Одесская жизнь» от души вам этого желает.

Старый еврей дарит внуку ботинки.
– Носи их, Изя, аккуратно.
Через недели две внук прибегает и кричит:
– Деда, порвались твои ботинки!
– Как это порвались?! Ах ты паршивец, мой отец их пять лет носил, я четыре года, отец твой лет семь, а таки ты за две недели такую обувь испохабил!

Анекдот про бабушку и внука

***
– Фирочка, прости меня, подружка, я к тебе с такой ужасной новостью…
– Ой, ты еще только не добавляй! Меня час назад мой Сёма бросил!
– Фирочка, так я ж к тебе с такой замечательной новостью! Я твоего Сёму случайно машиной сбила, он в реанимации…

Анекдот про Изю и Сару

***
Муза Соломоновна никогда не меняла ни свой позвякивающий ридикюль, ни содержимое оного:
– флакон духов для флеру,
– баночка с анализом для найти болезнь,
– бутылочка коньяка для напугать Кагановича,
– французский роман для поплакать,
– носовой платок для утереть слезы,
– всегда огрызок всегда красной помады для криво подвести что-то там под усиками.

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