Анекдот дня: практичный подарок для Изи и ужасно замечательная новость для Фирочки

Старый еврей дарит внуку ботинки.

– Носи их, Изя, аккуратно.

Через недели две внук прибегает и кричит:

– Деда, порвались твои ботинки!

– Как это порвались?! Ах ты паршивец, мой отец их пять лет носил, я четыре года, отец твой лет семь, а таки ты за две недели такую обувь испохабил!

***

– Фирочка, прости меня, подружка, я к тебе с такой ужасной новостью…

– Ой, ты еще только не добавляй! Меня час назад мой Сёма бросил!

– Фирочка, так я ж к тебе с такой замечательной новостью! Я твоего Сёму случайно машиной сбила, он в реанимации…

***

Муза Соломоновна никогда не меняла ни свой позвякивающий ридикюль, ни содержимое оного:

– флакон духов для флеру,

– баночка с анализом для найти болезнь,

– бутылочка коньяка для напугать Кагановича,

– французский роман для поплакать,

– носовой платок для утереть слезы,

– всегда огрызок всегда красной помады для криво подвести что-то там под усиками.

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