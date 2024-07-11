Анекдот дня: що відбувається на одеському пляжі та як ходить квартирою Яша

Привіт, одесити і не тільки! Чудового всім настрою і дня вдалого (і хоч трохи прохолоди, вірно?). і радимо таки почати день із хвилинки позитиву по-одеськи.
Ох, і спека!.. Прямо можна сказати, африканська. А де в Одесі можна хоч трохи від неї врятуватись? Звісно ж, на пляжі! Ось і навідаємось туди:
На одеському пляжі мама дитині:
– Боря, вийди з моря, щоб ти здох, і розкладайся собі на пісочку, щоб у тебе ручки та ніжки відсохли!
***
Одеса, пляж. З моря несамовитий крик: хелп мі, хелп мі!
– Сема, таки подивися на цього піжона: коли вся Одеса вчилася плавати, цей поц вчив англійську!
***
Яша, ти чому ходиш по квартирі в одних трусах?
– У двох жарко!
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