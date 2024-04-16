Анекдот дня: пластинки від комарів під язик

А ми представляємо вам новітній засіб від комарів — пластинки «Раптор».

Беремо одну пластинку, кладемо її під язик, і все:

Комарі зникають: З’являються динозаври, метелики, ведмідь і цигани.

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Обід в одеській родині. Мама дає синові шматок пирога.

— Мамо, я хочу два шматочки.

— Ой, Моня, я тебе благаю, не відволікай матусю. Таки візьми ніж і розріж шматок на два.

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У салоні краси:

— Я просила вас вищипати мені брови, щоб погляд був злегка здивований, а не ох@єний!

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