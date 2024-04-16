Анекдот дня: пластинки від комарів під язик

Всім доброго ранку! Новий день уже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день з гумором!
А ми представляємо вам новітній засіб від комарів — пластинки «Раптор».
Беремо одну пластинку, кладемо її під язик, і все:
Комарі зникають: З’являються динозаври, метелики, ведмідь і цигани.
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Обід в одеській родині. Мама дає синові шматок пирога.
— Мамо, я хочу два шматочки.
— Ой, Моня, я тебе благаю, не відволікай матусю. Таки візьми ніж і розріж шматок на два.
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У салоні краси:
— Я просила вас вищипати мені брови, щоб погляд був злегка здивований, а не ох@єний!
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