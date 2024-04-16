Анекдот дня: пластинки от комаров под язык

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!
А мы представляем вам новейшее средство от комаров — пластинки «Раптор».
Берем одну пластинку, кладем ее под язык, и все:
Комары исчезают: Появляются динозавры, бабочки, медведь и цыгане.
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Обед в одесской семье. Мама даёт сыну кусок пирога.
— Мама, я хочу два кусочка.
— Ой, Моня, я тебя умоляю, не отвлекай мамочку. Таки возьми нож и разрежь кусок на два.
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В салоне красоты:
— Я просила вас выщипать мне брови, чтобы взгляд был слегка удивленный, а не ох@евший!
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