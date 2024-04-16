Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: пластинки от комаров под язык

Анекдот дня: пластинки от комаров под язык

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!

А мы представляем вам новейшее средство от комаров — пластинки «Раптор».

Берем одну пластинку, кладем ее под язык, и все:

Комары исчезают: Появляются динозавры, бабочки, медведь и цыгане.

*****

Обед в одесской семье. Мама даёт сыну кусок пирога.

— Мама, я хочу два кусочка.

— Ой, Моня, я тебя умоляю, не отвлекай мамочку. Таки возьми нож и разрежь кусок на два.

*****

В салоне красоты:

— Я просила вас выщипать мне брови, чтобы взгляд был слегка удивленный, а не ох@евший!

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Редакция ПРОФИЛЬ
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