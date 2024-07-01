Анекдот дня: неидеальная пара и недовольный Фима

Утро доброе, неунывающие одесситы, и с первым днем второго летнего месяца вас и нас всех! Начните день с позитива вместе с порцией одесского юмора, и пускай этот понедельник принесет вам исключительно положительные эмоции.
– Абрам! Зачем же Вы, интеллигентный человек, так избили Моню?
– За дело! Этот негодяй спит с моей женой!
– Таки шо? Если у человека вкусы совпадают с Вашими, значит, за это его надо бить?
– Так она от него забеременела.
– Таки шо? Если мальчик не сдержал своих чувств, то пусть и у вас будет маленькое счастье.
– Но все же будут говорить, как ребенок похож на Моню.
– Таки шо. Положа руку на сердце, Абрам, посмотрите на себя в зеркало и скажите. Только честно. Такое будущее вы желаете своему ребенку? Да… И извинитесь перед Моней.
***
Со временем Яша Кац достиг уже такого возраста, шо ему стали нравиться не только молодые одесские девушки, но и их мамы тоже.
***
Циля:
– Знаешь шо, Фима… Вот если бы не ты, мы таки были бы идеальной парой…
***
Фима, ты чего такой недовольный?
– Все меня терпеть не могут, буквально все!
– Ну зачем ты преувеличиваешь? Я таки понимаю, когда ты говоришь о тех, кто тебя знает, но все – это уже преувеличение!
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