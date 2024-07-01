Анекдот дня: неидеальная пара и недовольный Фима

Анекдот дня: неидеальная пара и недовольный Фима

Утро доброе, неунывающие одесситы, и с первым днем второго летнего месяца вас и нас всех! Начните день с позитива вместе с порцией одесского юмора, и пускай этот понедельник принесет вам исключительно положительные эмоции.

– Абрам! Зачем же Вы, интеллигентный человек, так избили Моню?
– За дело! Этот негодяй спит с моей женой!
– Таки шо? Если у человека вкусы совпадают с Вашими, значит, за это его надо бить?
– Так она от него забеременела.
– Таки шо? Если мальчик не сдержал своих чувств, то пусть и у вас будет маленькое счастье.
– Но все же будут говорить, как ребенок похож на Моню.
– Таки шо. Положа руку на сердце, Абрам, посмотрите на себя в зеркало и скажите. Только честно. Такое будущее вы желаете своему ребенку? Да… И извинитесь перед Моней.

***
Со временем Яша Кац достиг уже такого возраста, шо ему стали нравиться не только молодые одесские девушки, но и их мамы тоже.

Одесский анекдот про Сему

***
Циля:
– Знаешь шо, Фима… Вот если бы не ты, мы таки были бы идеальной парой…

Одесский анекдот про Сару

***
Фима, ты чего такой недовольный?
– Все меня терпеть не могут, буквально все!
– Ну зачем ты преувеличиваешь? Я таки понимаю, когда ты говоришь о тех, кто тебя знает, но все – это уже преувеличение!

У нас есть еще больше анекдотов:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Анекдот дня: как непросто доверять мужчинам
    Анекдот дня: как непросто доверять мужчинам

    Утро доброе, одесситы и не только! Да, этот воскресный день обещает быть жарким, но пусть это будет наша самая большая неприятность за сегодня! А чтобы начать день с прекрасным настроением, ловите порцию непревзойденного одесского юмора:

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: зачем Фаечке выкидывать юбку
    Анекдот дня: зачем Фаечке выкидывать юбку

    Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: сколько стоит вставить зуб у Фимы
    Анекдот дня: сколько стоит вставить зуб у Фимы

    Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: кухонная хитрость от еврейской мамы
    Анекдот дня: кухонная хитрость от еврейской мамы

    Всем привет и с новым днем! И пусть он окажется лучше и продуктивнее предыдущего. И давайте-ка не будем изменять нашей доброй традиции и зарядимся позитивом от порции непревзойденного одесского юмора:

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: про мамино беспокойство и бурные курортные романы
    Анекдот дня: про мамино беспокойство и бурные курортные романы

    Утро доброе, неунывающие одесситы! Да, возможно, у кого-то поводов для радости сейчас таки очень мало… но все же не будем забывать, что наш неповторимый и неиссякаемый одесский юмор – наше мощное оружие. Так давайте же им пользоваться. А там, глядишь, и свет в наши дома вернется…

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua