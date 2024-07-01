Анекдот дня: неидеальная пара и недовольный Фима

– Абрам! Зачем же Вы, интеллигентный человек, так избили Моню?

– За дело! Этот негодяй спит с моей женой!

– Таки шо? Если у человека вкусы совпадают с Вашими, значит, за это его надо бить?

– Так она от него забеременела.

– Таки шо? Если мальчик не сдержал своих чувств, то пусть и у вас будет маленькое счастье.

– Но все же будут говорить, как ребенок похож на Моню.

– Таки шо. Положа руку на сердце, Абрам, посмотрите на себя в зеркало и скажите. Только честно. Такое будущее вы желаете своему ребенку? Да… И извинитесь перед Моней.

***

Со временем Яша Кац достиг уже такого возраста, шо ему стали нравиться не только молодые одесские девушки, но и их мамы тоже.

***

Циля:

– Знаешь шо, Фима… Вот если бы не ты, мы таки были бы идеальной парой…

***

Фима, ты чего такой недовольный?

– Все меня терпеть не могут, буквально все!

– Ну зачем ты преувеличиваешь? Я таки понимаю, когда ты говоришь о тех, кто тебя знает, но все – это уже преувеличение!

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