Анекдот дня: на якому інструменті гратиме Сарочка

Навряд чи хтось посперечається з тим, що вихідний – час не тільки для байдикування, але й для всіляких корисних та головне – улюблених занять. І можливо, для когось це гра на улюбленому музичному інструменті. Але чи є він у героїні нашого сьогоднішнього анекдоту?

Маленьку Сарочку вирішили навчити грати на музичному інструменті. Зібралася вся родина, вирішують на якомусь інструменті.

Тато:

– На скрипці.

Сара:

– Ні.

Мама:

– На флейті.

Сара:

– Ні.

Дідусь:

– На віолончелі.

Сара:

– Ні.

Думають, вирішують уже кілька годин. Перебрали майже всі інструменти…

Мама:

– Може, тоді на арфі?

Сара в істериці:

– Та в труні я бачила вашу арфу!

Дідусь:

– Арфа в труні… Це ж рояль!

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