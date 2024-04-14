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Анекдот дня: на якому інструменті гратиме Сарочка

Анекдот дня: на якому інструменті гратиме Сарочка

Всім привіт і з доброю і бадьорою неділею вранці! І давайте не змінювати традиції і почнемо цей вихідний для багатьох день виключно на позитиві.

Навряд чи хтось посперечається з тим, що вихідний – час не тільки для байдикування, але й для всіляких корисних та головне – улюблених занять. І можливо, для когось це гра на улюбленому музичному інструменті. Але чи є він у героїні нашого сьогоднішнього анекдоту?

Маленьку Сарочку вирішили навчити грати на музичному інструменті. Зібралася вся родина, вирішують на якомусь інструменті.
Тато:
– На скрипці.
Сара:
– Ні.
Мама:
– На флейті.
Сара:
– Ні.
Дідусь:
– На віолончелі.
Сара:
– Ні.
Думають, вирішують уже кілька годин. Перебрали майже всі інструменти…
Мама:
– Може, тоді на арфі?
Сара в істериці:
– Та в труні я бачила вашу арфу!
Дідусь:
– Арфа в труні… Це ж рояль!

Карикатура про рояль

Полагодження рояля, карикатура

А тут ви знайдете ще більше анекдотів:

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Редакція ПРОФІЛЬ
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