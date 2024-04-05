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Анекдот дня: Паваротті фальшивить і картавить

Анекдот дня: Паваротті фальшивить і картавить

Усім доброго ранку! Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати день на позитиві з хвилинкою гумору.

— Абраме, не зрозумію, чому всі кричать: “Паваротті — талант! Ах, який голос!”. Він же фальшивить і картавить.

— А ти що, був на його концерті?

— Та ні, мені вчора Моня наспівав.

*****

— Це правда, що в Одесі завжди відповідають запитанням на запитання?

— Хто вам це сказав?!

*****

Одеса, тихий дворик, у вікні нудьгуючий Семен. Він звертається до перехожого:

— Жоро, таки ви куди?

— Та ні, я додому!

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