Анекдот дня: Паваротті фальшивить і картавить

Усім доброго ранку! Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати день на позитиві з хвилинкою гумору.
— Абраме, не зрозумію, чому всі кричать: “Паваротті — талант! Ах, який голос!”. Він же фальшивить і картавить.
— А ти що, був на його концерті?
— Та ні, мені вчора Моня наспівав.
*****
— Це правда, що в Одесі завжди відповідають запитанням на запитання?
— Хто вам це сказав?!
*****
Одеса, тихий дворик, у вікні нудьгуючий Семен. Він звертається до перехожого:
— Жоро, таки ви куди?
— Та ні, я додому!
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