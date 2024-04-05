Анекдот дня: Паваротті фальшивить і картавить

Анекдот дня: чим пахне варення мадам Шмулензон Всім привіт та дня вдалого! А щоб удача супроводжувала вас весь день і гарний настрій не залишав, давайте «зарядимося» черговою порцією доброго одеського гумору. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: єврейська мама, «два бовдури» та собака Ранок добрий, одесити! Сподіваємося, що цей день ви починаєте на позитиві, не дивлячись ні на що. А якщо з якоїсь причини у когось подівся гарний настрій, нехай його підніме наш традиційний одеський анекдот. І навіть не анекдот, а ціла маленька історія. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: реальний економічний прогноз Усім доброго ранку! Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати день на позитиві з хвилинкою гумору. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ