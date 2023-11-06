Анекдот дня: як маленький Мойша мед купував

Доброго ранку, ми з Одеси! Усіх із початком нового трудового тижня, і нехай він виявиться хоч у чомусь, та кращим за попередній.
А якщо щось раптом і не залагодиться, радимо ставитись до цього простіше та з гумором. Беріть, наприклад, приклад із героя нашого сьогоднішнього анекдоту:
До магазину приходить маленький Мойша і простягає банку продавчині:
– Мені три літри меду.
Та наливає повну банку. Хлопчик:
– Папа прийде завтра і заплатить.
– Ну, ні! – продавщиця забирає в нього банку та виливає мед назад.
Мойша виходить надвір, заглядає в банку:
– Так, тато мав рацію, тут вистачить на пару бутербродів…
Ще більше одеських анекдотів тут:
- Про точну вагу на Привозі;
- До яких зірок тягнеться Моня;
- Чим закінчилася рибалка Мойші та Фіми;
- Маленький Сема поставив батькові два запитання;
- Кого таки боїться хоробрий Мойша?