Анекдот дня: як маленький Мойша мед купував

А якщо щось раптом і не залагодиться, радимо ставитись до цього простіше та з гумором. Беріть, наприклад, приклад із героя нашого сьогоднішнього анекдоту:

До магазину приходить маленький Мойша і простягає банку продавчині:

– Мені три літри меду.

Та наливає повну банку. Хлопчик:

– Папа прийде завтра і заплатить.

– Ну, ні! – продавщиця забирає в нього банку та виливає мед назад.

Мойша виходить надвір, заглядає в банку:

– Так, тато мав рацію, тут вистачить на пару бутербродів…

Ще більше одеських анекдотів тут: