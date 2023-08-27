Анекдот дня: Соломон Мойсейович та Сьомочка зі скрипочкою

Ранок добрий, Одеса та одесити! Усіх із недільным днем! До речі, а ви в курсі, що це остання неділя цього літа? Так що давайте постараємося провести його якомога більш насичено і незабутньо (але водночас без надмірностей некорисних) і нехай минуть нас сьогодні ворожі підступи. І почнемо це день за традицією – з одеського анекдоту!
Отже, літо, спека… Час відкритих вікон… І чого тільки через ці вікна не почуєш в одеських двориках!
– Ви знаєте, Соломоне Мойсейовичу, ваш Сьомочка вже тааак грає на своїй скрипочці, що я вже готовий підбити вам вікна!
– І що ви досягнете? Чутимете ще краще…
Хочете більше анекдотів? Такі вам сюди:
- Яков Соломонович та його дивні вправи;
- Ким мріють стати маленькі одесити;
- Як швидко перевірити слух?
- Абрам купив лотерейний бiлет;
- Сьома, велосипед та піаніно.