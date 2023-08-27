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Анекдот дня: Соломон Мойсейович та Сьомочка зі скрипочкою

Анекдот дня: Соломон Мойсейович та Сьомочка зі скрипочкою

Ранок добрий, Одеса та одесити! Усіх із недільным днем! До речі, а ви в курсі, що це остання неділя цього літа? Так що давайте постараємося провести його якомога більш насичено і незабутньо (але водночас без надмірностей некорисних) і нехай минуть нас сьогодні ворожі підступи. І почнемо це день за традицією – з одеського анекдоту!

Отже, літо, спека… Час відкритих вікон… І чого тільки через ці вікна не почуєш в одеських двориках!

– Ви знаєте, Соломоне Мойсейовичу, ваш Сьомочка вже тааак грає на своїй скрипочці, що я вже готовий підбити вам вікна!

– І що ви досягнете? Чутимете ще краще…

Кому мститься цей хлопчик? data-lazy-srcset=

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