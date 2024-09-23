Анекдот дня: телефонна розмова по-одеськи, або чи дочекається Соломона Марковича його друг

І сьогодні давайте заглянемо в одеську комунальну квартиру, де пролунав телефонний дзвінок.

– Мадам, будьте ласкаві, Соломона Марковича.

– І хто ви такий, щоб я була з вами люб’язна?

– Я – друг Соломона Марковича.

– І в цього шлімазла ще є друзі?

– Ну от, я тут є друг Соломона Марковича. Ви щось маєте проти? Ні?

– Я нічого не маю проти – ні. Як і проти – так.

– Тож дайте мені, мадам, Соломона Марковича!

– Не кричіть з мене, юначе.

– Звідки ви взяли, що я – хлопець?

– З голос. У вас молодий голос. Ви випадково не співаєте?

– Ні, я не співаю. Дайте мені Соломона Марковича.

– Шкода. З таким голосом ви мали б гарний гешефт кантором у синагозі.

– На жаль, мадам, я не маю гарного гешефту в синагозі… Дайте мені Соломона Марковича.

– То де ж ви співаєте?

– Мадам, я вам уже натякав, я ніде не співаю. Дайте мені…

– Добре, добре, добре… Що за молодь… Як трохи – так одразу… Може, ви танцюєте?

– Мадам, я спітнів з вашого запитання. З чого ви взяли, що я танцюю?

– Якщо – не хочете говорити, то я – ні слухати… Так що ви хочете?

– Дайте! Мені! Соломона! Марковича!

– А ви йому – шо?

– Мадам, я з вас плАчу.

– О! Дуже правильно робите!

– ????????

– Соломон Маркович помер!

– Мадам! То що ви мені морочите голову?

– Я вас готувала.

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