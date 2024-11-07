Анекдот дня: як лікар Рабінович американського юриста лікував

Так, тема США зараз ох, як актуальна… Та ну їх, ті вибори!.. Сьогодні ми про інше – про нашого старого знайомого Рабиновича, який (а ви не знали?) переїхав жити в Америку і, що ви думали б, таки знайшов там свою справу!

Лікар Рабінович не міг знайти роботу в американських лікарнях, тому вирішив відкрити свою невелику приватну клініку. Перед входом він розмістив рекламний плакат із написом: «Отримайте лікування за $20, і ми повернемо вам $100, якщо хвороба не пройде».

Американський юрист вирішив, що це непогана можливість заробити 100 доларів, і зайшов до клініки.

Відбувся такий діалог.

Юрист: «У мене зник смак».

Рабінович: «Сестро, принесіть ліки з коробки №22 і капніть 3 краплі в рот пацієнтові».

Юрист: «Тфу! Це ж гас!»

Рабінович: «Вітаю, ваше почуття смаку повернулося. Із вас 20 доларів».

Роздратований юрист розплатився, але повернувся за кілька днів, щоб повернути гроші.

Юрист: Я втратив пам’ять. Нічого не можу згадати».

Рабінович: «Сестро, принесіть ліки з коробки №22 і капніть 3 краплі в рот пацієнтові».

Юрист (невдоволено): «Це ж гас. Ви давали його мені, коли я приходив минулого разу».

Рабінович: «Вітаю, ваша пам’ять повернулася. Із вас 20 доларів».

Розлючений юрист віддав йому гроші, але знову повернувся через тиждень, щоб спробувати отримати 100 доларів.

Юрист: «У мене дуже зіпсувався зір. Я майже нічого не бачу».

Рабинович: «На жаль, у мене немає ліків для лікування такої недуги. Ось візьміть ваші 100 доларів».

Юрист (втупившись на банкноту): «Але ж це 20 доларів, а не 100!».

Рабінович: «Вітаю, ваш зір повернувся. Із вас 20 доларів».

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