Анекдот дня: як лікар Рабінович американського юриста лікував

Доброго ранку, безжурні одесити! Ніч пройшла благополучно? Настрій бадьорий? Ну а якщо ні, це, як ви вже напевно знаєте, виправити нескладно. Як? Та зарядившись порцією одеського гумору від «Одеського життя»!
Так, тема США зараз ох, як актуальна… Та ну їх, ті вибори!.. Сьогодні ми про інше – про нашого старого знайомого Рабиновича, який (а ви не знали?) переїхав жити в Америку і, що ви думали б, таки знайшов там свою справу!
Лікар Рабінович не міг знайти роботу в американських лікарнях, тому вирішив відкрити свою невелику приватну клініку. Перед входом він розмістив рекламний плакат із написом: «Отримайте лікування за $20, і ми повернемо вам $100, якщо хвороба не пройде».
Американський юрист вирішив, що це непогана можливість заробити 100 доларів, і зайшов до клініки.
Відбувся такий діалог.
Юрист: «У мене зник смак».
Рабінович: «Сестро, принесіть ліки з коробки №22 і капніть 3 краплі в рот пацієнтові».
Юрист: «Тфу! Це ж гас!»
Рабінович: «Вітаю, ваше почуття смаку повернулося. Із вас 20 доларів».
Роздратований юрист розплатився, але повернувся за кілька днів, щоб повернути гроші.
Юрист: Я втратив пам’ять. Нічого не можу згадати».
Рабінович: «Сестро, принесіть ліки з коробки №22 і капніть 3 краплі в рот пацієнтові».
Юрист (невдоволено): «Це ж гас. Ви давали його мені, коли я приходив минулого разу».
Рабінович: «Вітаю, ваша пам’ять повернулася. Із вас 20 доларів».
Розлючений юрист віддав йому гроші, але знову повернувся через тиждень, щоб спробувати отримати 100 доларів.
Юрист: «У мене дуже зіпсувався зір. Я майже нічого не бачу».
Рабинович: «На жаль, у мене немає ліків для лікування такої недуги. Ось візьміть ваші 100 доларів».
Юрист (втупившись на банкноту): «Але ж це 20 доларів, а не 100!».
Рабінович: «Вітаю, ваш зір повернувся. Із вас 20 доларів».
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