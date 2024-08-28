Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: Марк Соломонович диктує заповіт…

Анекдот дня: Марк Соломонович диктує заповіт…

Усім привіт і з мокрим… тобто добрим ранком! А якщо він і виявиться, як нам сьогодні обіцяють, мокрим, то нехай настрою це вам у жодному разі не зіпсує. Ну а якщо щось із ним і не так, то почитайте наші анекдоти – і дивись, усе налагодиться.

***
Марк Соломонович дуже поганий і диктує нотаріусу заповіт:
– Моїй дружині, Розі, яка все життя мріяла про діамантове кольє і норкову шубу, я заповідаю своє старе крісло-гойдалку, в ньому добре мріється…

У нотаріуса, карикатура

***
Одеса. На балкон виходить мама і кричить:
– Аркаша! Додому!
Хлопчик піднімає голову і кричить у відповідь:
– Я замерз?
– Ні! Ти хочеш їсти!

***
Одеський дворик. У будинку навпроти центру вікна без фіранок вивішені білі жіночі труси. Рабінович, задумливо:
– Я таки не зрозумію… Це капітуляція чи запрошення?

Одеський анекдот: сусідки

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