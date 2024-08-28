Анекдот дня: Марк Соломонович диктує заповіт…

***

Марк Соломонович дуже поганий і диктує нотаріусу заповіт:

– Моїй дружині, Розі, яка все життя мріяла про діамантове кольє і норкову шубу, я заповідаю своє старе крісло-гойдалку, в ньому добре мріється…

***

Одеса. На балкон виходить мама і кричить:

– Аркаша! Додому!

Хлопчик піднімає голову і кричить у відповідь:

– Я замерз?

– Ні! Ти хочеш їсти!

***

Одеський дворик. У будинку навпроти центру вікна без фіранок вивішені білі жіночі труси. Рабінович, задумливо:

– Я таки не зрозумію… Це капітуляція чи запрошення?

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