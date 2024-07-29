Анекдот дня: що шукає Розочка поза домом і чим здивовані туристи

Всім привіт і понеділка легкого, приємного, плідного, не дуже жаркого, але й не дуже дощового! Ну і звичайно ж – настрою позитивного, який, безсумнівно, забезпечить смачний та ситний сніданок, чашка ароматної кави або ще якогось напою, що бадьорить, і порція доброго одеського гумору від «Одеського життя».
– Ребекко Мойсеївно, покличте таки Розочку!
– Її немає вдома.
– І де ж вона знову вештається?
– Що значить «вештається»? Шукає вийти заміж!
***
Ізраїль. Єрусалим. Туристи заселяються в готель, питають на ресепшені:
– А коли у вас подають їжу?
– Сніданок з сьомої до одинадцятої, ланч з полудня до трьох годин і вечеря з сьомої години до дев’ятої вечора.
– Боже! Залишається так мало часу на огляд міста!
***
Фіма, таки кажуть, шо ти почав вивчати англійську?
– Ес.
І скільки слів ти вже знаєш?
– Ту.
Усього два?
– Ес.
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