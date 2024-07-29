Анекдот дня: що шукає Розочка поза домом і чим здивовані туристи

– Ребекко Мойсеївно, покличте таки Розочку!

– Її немає вдома.

– І де ж вона знову вештається?

– Що значить «вештається»? Шукає вийти заміж!

***

Ізраїль. Єрусалим. Туристи заселяються в готель, питають на ресепшені:

– А коли у вас подають їжу?

– Сніданок з сьомої до одинадцятої, ланч з полудня до трьох годин і вечеря з сьомої години до дев’ятої вечора.

– Боже! Залишається так мало часу на огляд міста!

***

Фіма, таки кажуть, шо ти почав вивчати англійську?

– Ес.

І скільки слів ти вже знаєш?

– Ту.

Усього два?

– Ес.

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