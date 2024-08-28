Анекдот дня: Марк Соломонович диктует завещание…

Всем привет и с мокрым… то есть добрым утром! А если оно и окажется, как нам сегодня обещают, мокрым, то пусть настроения это вам ни в коем случае не испортит. Ну а если что-то с ним и не так, то почитайте наши анекдоты – и глядишь, все наладится.
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Марк Соломонович совсем плох и диктует нотариусу завещание:
– Моей жене, Розе, которая всю жизнь мечтала о бриллиантовом колье и норковой шубе, я завещаю своё старое кресло-качалку, в нём хорошо мечтается…
***
Одесса. На балкон выходит мама и кричит:
– Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает голову и кричит в ответ:
– Я замёрз?
– Нет! Ты хочешь кушать!
***
Одесский дворик. В доме напротив по центру окна без занавесок вывешены белые женские трусы. Рабинович, задумчиво:
– Я таки не пойму… Это капитуляция или приглашение?..
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