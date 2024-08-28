Анекдот дня: Марк Соломонович диктует завещание…

***

Марк Соломонович совсем плох и диктует нотариусу завещание:

– Моей жене, Розе, которая всю жизнь мечтала о бриллиантовом колье и норковой шубе, я завещаю своё старое кресло-качалку, в нём хорошо мечтается…

***

Одесса. На балкон выходит мама и кричит:

– Аркаша! Домой!

Мальчик поднимает голову и кричит в ответ:

– Я замёрз?

– Нет! Ты хочешь кушать!

***

Одесский дворик. В доме напротив по центру окна без занавесок вывешены белые женские трусы. Рабинович, задумчиво:

– Я таки не пойму… Это капитуляция или приглашение?..

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