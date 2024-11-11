Анекдот дня: чому Сарочці не можна червону ікру

І сьогодні ми дізнаємося, чому Сарочці не можна їсти червону ікру, хто головний у сім’ї Сари та Абрама і як Сара Мойсіївна віскі пробувала.

– Сарочка, а ти вже пробувала ікру, яку нам прислав дядько Ізя?

– Ні, а що?

– Не раджу, я сьогодні півдня провів у туалеті.

Так, безневинно збрехавши в сім’ї, Рабінович забезпечив повну відсутність конкуренції в педантичному червоноікорному питанні.

***

Сара, а хто у вас у родині головний, ти чи Абрам?

– Ну звичайно Абрам! Він вирішує важливі питання: політичне становище на Близькому Сході, війни в Іраку, а я – так, по дрібницях: купівля шуби, машини…

***

Одеса. Сара Мойсіївна вперше у житті пробує віскі.

– Дивно, дуже нагадує за смаком ліки, які мій Абраша приймає вже сорок років…

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