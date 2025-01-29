Карикатура про холодильник
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

А вы знали, когда время наводить порядок в вашем холодильнике? И что вам известно о человеческой наивности? А почему Абрам Натанович решил развестись?.. Ответы на все эти вопросы – в наших сегодняшних анекдотах:

***
Фима понял, что в холодильнике пора наводить порядок, когда из овощного ящика кто-то высунулся и укусил его за руку.

Карикатура про пустой холодильник

***
– Назовите предел человеческой наивности.
– Читать отзывы на товар… на сайте производителя.

***
– Абрам Натанович, почему вы, прожив с женой 40 лет, решили развестись?
– Эта старая дура забыла выключить свет в туалете! И по квитанции вижу, шо уже таки во второй раз!

Баба Фира и точность в туалете

Хотите больше анекдотов? Их есть у нас:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме