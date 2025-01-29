А вы знали, когда время наводить порядок в вашем холодильнике? И что вам известно о человеческой наивности? А почему Абрам Натанович решил развестись?.. Ответы на все эти вопросы – в наших сегодняшних анекдотах:
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Фима понял, что в холодильнике пора наводить порядок, когда из овощного ящика кто-то высунулся и укусил его за руку.
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– Назовите предел человеческой наивности.
– Читать отзывы на товар… на сайте производителя.
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– Абрам Натанович, почему вы, прожив с женой 40 лет, решили развестись?
– Эта старая дура забыла выключить свет в туалете! И по квитанции вижу, шо уже таки во второй раз!
Хотите больше анекдотов? Их есть у нас:
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