Анекдот дня: ким будуть на Геловін Фіма, Сьома і Фірочка

А як ранкова зарядка (про гаджети, до речі, теж не забудьте) ловіть порцію не просто одеських, а жахливо «тематичних» анекдотів:

Геловін, ряжений Фіма:

– Цілю, знаєш, хто я?

– Хто?

– Пожиральник душ!

– Ой, та тобі аби шо-небудь пожерти…

***

– Семо, ким ти будеш на Геловін?

– П’яним алкоголіком!

– Шо, знову?!

***

– Дорогий, порадь, у чому мені піти на вечірку на честь Геловіна?

– Фірочка, люба, тобі досить просто не нафарбуватися.

***

– Я Тут прикрасила квартиру до Геловіну!

– То ти ж просто вивела новини на весь монітор.

– Ну так.

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