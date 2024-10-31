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Анекдот дня: ким будуть на Геловін Фіма, Сьома і Фірочка

Анекдот дня: ким будуть на Геловін Фіма, Сьома і Фірочка

Всіх з добрим ранком! І оскільки сьогодні Геловін, нехай цей день стане для вас жахливим… Жахливо вдалим, жахливо плідним, ну і просто жах який позитивним!

А як ранкова зарядка (про гаджети, до речі, теж не забудьте) ловіть порцію не просто одеських, а жахливо «тематичних» анекдотів:

Геловін, ряжений Фіма:
– Цілю, знаєш, хто я?
– Хто?
– Пожиральник душ!
– Ой, та тобі аби шо-небудь пожерти…

***
– Семо, ким ти будеш на Геловін?
– П’яним алкоголіком!
– Шо, знову?!

Анекдот про Попелюшку

***
– Дорогий, порадь, у чому мені піти на вечірку на честь Геловіна?
– Фірочка, люба, тобі досить просто не нафарбуватися.

***
– Я Тут прикрасила квартиру до Геловіну!
– То ти ж просто вивела новини на весь монітор.
– Ну так.

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