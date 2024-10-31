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Анекдот дня: кем будут на Хэллоуин Фима, Сёма и Фирочка

Анекдот дня: кем будут на Хэллоуин Фима, Сёма и Фирочка

Всех с добрым утром! И поскольку сегодня Хэллоуин, пусть этот день станет для вас ужасным… Ужасно удачным, ужасно плодотворным, ну и просто кошмар каким позитивным!

А в качестве утренней зарядки (про гаджеты, кстати, тоже не забудьте) ловите порцию не просто одесских, а ужасно «тематических» анекдотов:

Хэллоуин, ряженый Фима:
– Циля, знаешь, хто я?
– Хто?
– Пожиратель душ!
– Ой, та тебе лишь бы шо-нибудь пожрать…

***
– Сема, кем ты будешь на Хеллоуин?
– Пьяным алкоголиком!
– Шо, опять?!..

Анекдот про Золушку

***
– Дорогой, посоветуй, в чем мне пойти на вечеринку в честь Хэллоуина?
– Фирочка, милая, тебе достаточно просто не накраситься.

***
– Я тут украсила квартиру к Хэллоуину!
– Так ты же просто вывела новости на весь монитор.
– Ну да.

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