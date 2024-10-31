Анекдот дня: кем будут на Хэллоуин Фима, Сёма и Фирочка

А в качестве утренней зарядки (про гаджеты, кстати, тоже не забудьте) ловите порцию не просто одесских, а ужасно «тематических» анекдотов:

Хэллоуин, ряженый Фима:

– Циля, знаешь, хто я?

– Хто?

– Пожиратель душ!

– Ой, та тебе лишь бы шо-нибудь пожрать…

***

– Сема, кем ты будешь на Хеллоуин?

– Пьяным алкоголиком!

– Шо, опять?!..

***

– Дорогой, посоветуй, в чем мне пойти на вечеринку в честь Хэллоуина?

– Фирочка, милая, тебе достаточно просто не накраситься.

***

– Я тут украсила квартиру к Хэллоуину!

– Так ты же просто вывела новости на весь монитор.

– Ну да.

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