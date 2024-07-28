Анекдот дня: хто сплатить рахунок у єврейському ресторані та що радить Моне ювелір

Приходить мужик до єврейського ресторану, дивиться, а там висить плакат: «Їжте, пийте, все безкоштовно – за вас заплатять ваші правнуки!»

Ну, він наївся, напився… і тут офіціант приносить рахунок.

Чоловік:

– Як так, а ось там у вас на плакаті…

Офіціант:

– Все правильно, це рахунок від вашого прадіда!

***

– Семен Маркович!

А якого композитора ваша Розочка хоче перевернути в труні цього разу!??…

***

Одеса. Ювелірна майстерня.

– Будь ласка, зробіть гравіювання «Саре від Моні».

Старий ювелір:

– Я б порадив вам написати коротше: «Від Моні». Чи мало…

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