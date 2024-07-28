Анекдот дня: хто сплатить рахунок у єврейському ресторані та що радить Моне ювелір

Ранок добрий, улюблені та неповторні наші читачі! «Одеське життя» не втомлюється нагадувати: найкращий початок дня – чашка ароматної кави, що бадьорить, і порція анекдотів. Ну, звичайно, одеських! Зробіть так – і позитив на весь день ми вам гарантуємо!
Приходить мужик до єврейського ресторану, дивиться, а там висить плакат: «Їжте, пийте, все безкоштовно – за вас заплатять ваші правнуки!»
Ну, він наївся, напився… і тут офіціант приносить рахунок.
Чоловік:
– Як так, а ось там у вас на плакаті…
Офіціант:
– Все правильно, це рахунок від вашого прадіда!
***
– Семен Маркович!
А якого композитора ваша Розочка хоче перевернути в труні цього разу!??…
***
Одеса. Ювелірна майстерня.
– Будь ласка, зробіть гравіювання «Саре від Моні».
Старий ювелір:
– Я б порадив вам написати коротше: «Від Моні». Чи мало…
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