Анекдот дня: хто сплатить рахунок у єврейському ресторані та що радить Моне ювелір

Анекдот дня: хто сплатить рахунок у єврейському ресторані та що радить Моне ювелір

Ранок добрий, улюблені та неповторні наші читачі! «Одеське життя» не втомлюється нагадувати: найкращий початок дня – чашка ароматної кави, що бадьорить, і порція анекдотів. Ну, звичайно, одеських! Зробіть так – і позитив на весь день ми вам гарантуємо!

Приходить мужик до єврейського ресторану, дивиться, а там висить плакат: «Їжте, пийте, все безкоштовно – за вас заплатять ваші правнуки!»
Ну, він наївся, напився… і тут офіціант приносить рахунок.
Чоловік:
– Як так, а ось там у вас на плакаті…
Офіціант:
– Все правильно, це рахунок від вашого прадіда!

Їжа та прощення

***
– Семен Маркович!
А якого композитора ваша Розочка хоче перевернути в труні цього разу!??…

Спів та його поціновувачі

***
Одеса. Ювелірна майстерня.
– Будь ласка, зробіть гравіювання «Саре від Моні».
Старий ювелір:
– Я б порадив вам написати коротше: «Від Моні». Чи мало…

Хочете більше анекдотів?

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk