Анекдот дня: кто оплатит счет в еврейском ресторане и что советует Моне ювелир

Анекдот дня: кто оплатит счет в еврейском ресторане и что советует Моне ювелир

Утро доброе, любимые и неповторимые наши читатели! «Одесская жизнь» не устает напоминать: лучшее начало дня – чашка ароматного бодрящего кофе и порция анекдотов. Ну, разумеется, одесских! Сделайте так – и позитив на весь день мы вам таки гарантируем!

Приходит мужик в еврейский ресторан, смотрит, а там висит плакат: «Ешьте, пейте, все бесплатно – за вас заплатят ваши правнуки!»
Ну, он наелся, напился… и тут официант приносит счет.
Мужик:
– Как же так, а вот там у вас на плакате…
Официант:
– Все правильно, это счет от вашего прадедушки!

Еда и прощение

***
– Семён Маркович!
А какого композитора ваша Розочка хочет перевернуть в гробу на этот раз!??…

Пение и его ценители

***
Одесса. Ювелирная мастерская.
– Пожалуйста, сделайте гравировку «Саре от Мони».
Пожилой ювелир:
– Я бы посоветовал вам написать таки короче: «От Мони». Мало ли…

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