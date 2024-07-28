Анекдот дня: кто оплатит счет в еврейском ресторане и что советует Моне ювелир

Приходит мужик в еврейский ресторан, смотрит, а там висит плакат: «Ешьте, пейте, все бесплатно – за вас заплатят ваши правнуки!»

Ну, он наелся, напился… и тут официант приносит счет.

Мужик:

– Как же так, а вот там у вас на плакате…

Официант:

– Все правильно, это счет от вашего прадедушки!

***

– Семён Маркович!

А какого композитора ваша Розочка хочет перевернуть в гробу на этот раз!??…

***

Одесса. Ювелирная мастерская.

– Пожалуйста, сделайте гравировку «Саре от Мони».

Пожилой ювелир:

– Я бы посоветовал вам написать таки короче: «От Мони». Мало ли…

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