Анекдот дня: як Рабінович онуку в зоопарк водив

І сьогодні ми навідаємося не аби куди, а прямо в зоопарк:

Повів Рабинович свою маленьку окуку до зоопарку. Показував їй різних звірів, розповідав про них, що знав… Але перед кліткою зі левом дівчинка просто остовпіла – таке він справив на неї враження! Вона стояла й дивилася на звіра, як заворожена, а щасливий дід розливався солов’ям, повідомляючи дівчинці всю інформацію про левів, які тільки пам’ятав… А коли лев позіхнув на всю величезну пащу, онука схопила діда за руку і дуже серйозно сказала:

– Якщо він тебе з’їсть, скажи мені прямо зараз, яким автобусом мені треба їхати додому!

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