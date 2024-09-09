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Анекдот дня: як Рабінович онуку в зоопарк водив

Анекдот дня: як Рабінович онуку в зоопарк водив

Усіх із добрим ранком! Новий день почався і почати його радимо на позитиві. А найкращий спосіб ним зарядитися – почитати ранкову порцію анекдотів від «Одеського життя».

І сьогодні ми навідаємося не аби куди, а прямо в зоопарк:

Повів Рабинович свою маленьку окуку до зоопарку. Показував їй різних звірів, розповідав про них, що знав… Але перед кліткою зі левом дівчинка просто остовпіла – таке він справив на неї враження! Вона стояла й дивилася на звіра, як заворожена, а щасливий дід розливався солов’ям, повідомляючи дівчинці всю інформацію про левів, які тільки пам’ятав… А коли лев позіхнув на всю величезну пащу, онука схопила діда за руку і дуже серйозно сказала:
– Якщо він тебе з’їсть, скажи мені прямо зараз, яким автобусом мені треба їхати додому!

Карикатура про зоопарк

Анекдот для одеського єнота

Зоопарк , карикатура

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Редакція ПРОФІЛЬ
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