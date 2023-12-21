Анекдот дня: як Соломон Маркович ходить до сина в школу

Анекдот дня про ціни на бензин Доброго ранку, одесити! До Нового року залишається часу всього-нічого. Настав час робити запаси, щоб у святкові дні не купувати все за завищеними цінами й не потрапити в історію як герой нашого ранкового анекдоту. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: що можна їсти на дієті? Привіт, Одеса, одесити і всі, хто приєднався до таких! Сподіваємося, вихідні у всіх пройшли непогано і можна з новими силами починати роботу. А тих, хто до кінця року трохи втомився, нехай гріє думка про прийдешні свята.

Ну, і за традицією, що склалася, без ранкового анекдоту ми вас, само собою, не залишимо! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Приплив до Одеси на купі сміття: як склалася доля пса Боніфація з Херсона Після підриву росіянами Каховської ГЕС постраждали не тільки безліч людей, а й їхні домашні улюбленці. Але комусь пощастило потрапити в добрі руки і дивом врятуватися і навіть знайти нову сім’ю. Серед них – пес Боніфацій, який приплив до Одеси на плоту зі сміття. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ