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Анекдот дня: як Соломон Маркович ходить до сина в школу

Анекдот дня: як Соломон Маркович ходить до сина в школу

Доброго ранку, одесити! Оскільки це останній тиждень цього півріччя в школі й вже навіть передостанній день, як не згадати кожному з нас як це півріччя пройшло для дорослих – батьків, бабусь і дідусів школярів.

– Соломоне Марковичу, як справи у Вашого сина в школі?

– Вже краще… Але поки що ходжу на батьківські збори під чужим прізвищем.

школа - карикатура

родительское собрание

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