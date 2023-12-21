Анекдот дня: як Соломон Маркович ходить до сина в школу

Доброго ранку, одесити! Чим ближче до новорічних свят, тим частіше думки звертаються до ринків та магазинів. У нас навіть ранковий анекдот на тему купівлі м’яса, адже незабаром свята.
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Доброго ранку, одесити! До Нового року залишається часу всього-нічого. Настав час робити запаси, щоб у святкові дні не купувати все за завищеними цінами й не потрапити в історію як герой нашого ранкового анекдоту.
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Привіт, Одеса, одесити і всі, хто приєднався до таких! Сподіваємося, вихідні у всіх пройшли непогано і можна з новими силами починати роботу. А тих, хто до кінця року трохи втомився, нехай гріє думка про прийдешні свята.
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Ну, і за традицією, що склалася, без ранкового анекдоту ми вас, само собою, не залишимо!
Після підриву росіянами Каховської ГЕС постраждали не тільки безліч людей, а й їхні домашні улюбленці. Але комусь пощастило потрапити в добрі руки і дивом врятуватися і навіть знайти нову сім’ю. Серед них – пес Боніфацій, який приплив до Одеси на плоту зі сміття.
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Доброго ранку, безжурна Одеса! Так-так, сумувати в жодному разі не варто, особливо напередодні новорічних свят і навіть тоді, коли «наприкінці грошей залишається ще так багато місяця». Тим більше сьогодні вихідний і можна дозволити собі… ну, як мінімум, виспатися як слід.
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