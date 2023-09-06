Анекдот дня: що одеські школярі знають про дощ

Доброго ранку, шановні читачі. Робочий тиждень досяг свого екватора, що не може не тішити. А анекдот про школярів у перший тиждень навчального року нехай вам додатково підніме настрій.
В одеській школі:
— Діти, звідки береться дощ?
— Із кісток, — відповів Моня.
— Як так?
— Коли збирається дощ, тітка Сара відчуває його у кістках.
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