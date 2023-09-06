Анекдот дня: що одеські школярі знають про дощ

Анекдот дня: какой подарок хочет Изя на День рождения? Всім привіт і з початком нового робочого тижня! Пропонуємо до вашої уваги кумедний одеський анекдот, щоб понеділок почався на позитивній ноті і не виявився надто важким. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як Фіра Яківна з безсонням боролася Ранок добрий, стійкі та безжурні одесити і з неділею всіх вас! День міста (ну як змогли в такий час) відсвяткували? Значить сьогодні – відпочиваємо та набираємось сил перед новим трудовим тижнем. А розпочати день на позитивній ноті вам допоможемо наш традиційний анекдот. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ