І сьогодні у нас знову не маленький анекдот, а ціла одеська історія від неперевершеної Марини Гарнік. Давайте-но завітаємо в гості до Моні і Сіми. Здається, Сіма потребує дуже важливої покупки… Вдасться їй “розкрутити” Моню?

– Моня, мені сьогодні розказали один старий анекдот. Коли у одного крутого бізнесмена наповнюється попільничка в машині, він купує нову машину.

– Ну. І ти сміялась з цієї хохми?

– Ні, не сміялась. Замислилась.

– Сімочка, старі анекдоти вже не актуальні.

– Та ти що! Неочікувано.

– Сімочка, я виніс сміття.

– Холодно.

– Холодильник наполовину повний.

– Холодно.

– Ну я не знаю… може обої переклеїти?

– Дрібно плаваєш.

– Здаюсь.

– У мене відірвався ґудзик на шубі.

– Ой вей! Так що не можна пришити?

– І що я буду ходити як ідіотка з пришитим ґудзиком.

– Ну ходи з не пришитим…

– Моня!

– Сіма, не починай.

– Моня, ґудзик відірвався і ЗАГУБИВСЯ.

– Ну.

– Так це ж треба тоді всі ґудзиииикииии пришиваааати.

– Сльозами біді не допоможеш. Знову непередбачувані витрати.

– Може все-таки нову шубу?

– А цю куди?

– Може продати?

– Та хто ж її купить без ґудзика.

– Так я пришию!

– Добре. Тоді так. Пришивай ґудзики і продавай шубу. Як продаси – купимо нову.

– А може спочатку купимо нову?

– Ага! А якщо стару не продаси? Будеш, як адіотка, у двох шубах.

– Чому «як адіотка»? Я буду ходити як дружина одного успішного бізнесмена!

– І хто цей успішний бізнесмен?

– Так це ж ти Моня! Ти!

– Неочікувано. Я подумаю. Звучить, звичайно, красиво…

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Ілюстрація Ірини Бабиченко