І сьогодні у нас знову не маленький анекдот, а ціла одеська історія від неперевершеної Марини Гарнік. Давайте-но завітаємо в гості до Моні і Сіми. Здається, Сіма потребує дуже важливої покупки… Вдасться їй “розкрутити” Моню?
– Моня, мені сьогодні розказали один старий анекдот. Коли у одного крутого бізнесмена наповнюється попільничка в машині, він купує нову машину.
– Ну. І ти сміялась з цієї хохми?
– Ні, не сміялась. Замислилась.
– Сімочка, старі анекдоти вже не актуальні.
– Та ти що! Неочікувано.
– Сімочка, я виніс сміття.
– Холодно.
– Холодильник наполовину повний.
– Холодно.
– Ну я не знаю… може обої переклеїти?
– Дрібно плаваєш.
– Здаюсь.
– У мене відірвався ґудзик на шубі.
– Ой вей! Так що не можна пришити?
– І що я буду ходити як ідіотка з пришитим ґудзиком.
– Ну ходи з не пришитим…
– Моня!
– Сіма, не починай.
– Моня, ґудзик відірвався і ЗАГУБИВСЯ.
– Ну.
– Так це ж треба тоді всі ґудзиииикииии пришиваааати.
– Сльозами біді не допоможеш. Знову непередбачувані витрати.
– Може все-таки нову шубу?
– А цю куди?
– Може продати?
– Та хто ж її купить без ґудзика.
– Так я пришию!
– Добре. Тоді так. Пришивай ґудзики і продавай шубу. Як продаси – купимо нову.
– А може спочатку купимо нову?
– Ага! А якщо стару не продаси? Будеш, як адіотка, у двох шубах.
– Чому «як адіотка»? Я буду ходити як дружина одного успішного бізнесмена!
– І хто цей успішний бізнесмен?
– Так це ж ти Моня! Ти!
– Неочікувано. Я подумаю. Звучить, звичайно, красиво…
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Ілюстрація Ірини Бабиченко