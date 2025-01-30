И сегодня у нас опять таки не маленький анекдот, а целая одесская история от непревзойденной Марины Гарник. Давайте-ка наведаемся в гости к Моне и Симочке. Кажется, Симочка нуждается в очень важном приобретении… Удастся ли ей «раскрутить» Моню на покупку?

– Моня, мне сегодня рассказали один старый анекдот. Когда у одного крутого бизнесмена наполняется пепельница в машине, то он покупает новую машину.

– Ну. И ты шо смеялась с этой хохмы?

– Нет, не смеялась. Задумалась.

– Симочка, старые анекдоты уже не актуальны.

– Та ты шо! Неожиданно.

– Симочка, я мусор вынес.

– Холодно.

– Холодильник наполовину полный.

– Холодно.

– Ну я не знаю…обои переклеить пора?

– Мелко плаваешь.

– Сдаюсь.

– У меня оторвалась пуговичка на шубе.

– Ой вей! Так шо низзя пришить?

– И шо я буду ходить, как адиётка с пришитой пуговицей.

– Ойц, ну ходи с не пришитой…

– Моня!

– Сима, не начинай.

– Моня, пуговичка оторвалась и ПОТЕРЯЛАСЬ.

– Ну.

– Так это ж надо тогда все пуговичкииии перешииивааать.

– Ну слезами горю не поможешь. Опять непредвиденные расходы.

– Может… всё -таки… Новую шубуууу???

– А эту куда?

– Может продать?

– Та кто ж её купит… Без пуговицы.

– Так я пришью!

– Хорошо. Тогда так. Пришивай пуговички и продавай шубу. Как продашь– купим новую.

– А может сначала купим новую?

– Ага! А если старую не продашь? Будешь, как адиётка, в двух шубах.

– Почему «как адиётка»? Я буду ходить как жена одного преуспевающего бизнесмена!

– И кто этот преуспевающий бизнесмен?

– Так это ж ты Моня! Ты!

– Неожиданно. Я подумаю. Звучит, конечно, красиво…

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Иллюстрация Ирины Бабиченко