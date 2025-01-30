И сегодня у нас опять таки не маленький анекдот, а целая одесская история от непревзойденной Марины Гарник. Давайте-ка наведаемся в гости к Моне и Симочке. Кажется, Симочка нуждается в очень важном приобретении… Удастся ли ей «раскрутить» Моню на покупку?
– Моня, мне сегодня рассказали один старый анекдот. Когда у одного крутого бизнесмена наполняется пепельница в машине, то он покупает новую машину.
– Ну. И ты шо смеялась с этой хохмы?
– Нет, не смеялась. Задумалась.
– Симочка, старые анекдоты уже не актуальны.
– Та ты шо! Неожиданно.
– Симочка, я мусор вынес.
– Холодно.
– Холодильник наполовину полный.
– Холодно.
– Ну я не знаю…обои переклеить пора?
– Мелко плаваешь.
– Сдаюсь.
– У меня оторвалась пуговичка на шубе.
– Ой вей! Так шо низзя пришить?
– И шо я буду ходить, как адиётка с пришитой пуговицей.
– Ойц, ну ходи с не пришитой…
– Моня!
– Сима, не начинай.
– Моня, пуговичка оторвалась и ПОТЕРЯЛАСЬ.
– Ну.
– Так это ж надо тогда все пуговичкииии перешииивааать.
– Ну слезами горю не поможешь. Опять непредвиденные расходы.
– Может… всё -таки… Новую шубуууу???
– А эту куда?
– Может продать?
– Та кто ж её купит… Без пуговицы.
– Так я пришью!
– Хорошо. Тогда так. Пришивай пуговички и продавай шубу. Как продашь– купим новую.
– А может сначала купим новую?
– Ага! А если старую не продашь? Будешь, как адиётка, в двух шубах.
– Почему «как адиётка»? Я буду ходить как жена одного преуспевающего бизнесмена!
– И кто этот преуспевающий бизнесмен?
– Так это ж ты Моня! Ты!
– Неожиданно. Я подумаю. Звучит, конечно, красиво…
И еще вы можете узнать:
- Как спасаться от морального выгорания;
- Зачем покупать «лишнюю» сковородку перед праздником?
- Как родители Моню к самостоятельности приучали.
Иллюстрация Ирины Бабиченко