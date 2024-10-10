Анекдот дня: чому у мадам Марік підбите око

Тож не змінюватимемо нашої щоранкової традиції і почнемо це день із порції анекдотів:

***

– Мадам Марік, хто це Вам так око підбив?

– Мій Фіма, хто ж ще!?

– А ми думали, що він у відрядженні.

– Я також так думала.

***

– Роза, чим займається ваш чоловік?

– Він робить жінок гарними.

– Ваш чоловік пластичний хірург чи косметолог?

– директор лікеро-горілчаного заводу.

***

Одеса. Привоз. Глухувата покупниця запитує продавця:

– Скільки коштують ваші огірки?

– Тридцять гривень.

– Вибачте, скільки? П’ятдесят?

– Ні, мадам, сорок.

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