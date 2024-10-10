Анекдот дня: чому у мадам Марік підбите око

Доброго ранку, друзі! Так, можливо, комусь сьогодні складно розпочати день з посмішки… Але давайте все ж таки не забувати: наш неперевершений одеський гумор – наша невичерпна зброя! І поки ми ним володіємо, вргу нас точно не здолати.
Тож не змінюватимемо нашої щоранкової традиції і почнемо це день із порції анекдотів:
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– Мадам Марік, хто це Вам так око підбив?
– Мій Фіма, хто ж ще!?
– А ми думали, що він у відрядженні.
– Я також так думала.
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– Роза, чим займається ваш чоловік?
– Він робить жінок гарними.
– Ваш чоловік пластичний хірург чи косметолог?
– директор лікеро-горілчаного заводу.
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Одеса. Привоз. Глухувата покупниця запитує продавця:
– Скільки коштують ваші огірки?
– Тридцять гривень.
– Вибачте, скільки? П’ятдесят?
– Ні, мадам, сорок.
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