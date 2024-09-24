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Анекдот дня: що пропонують на Привозі особам не королівської крові

Анекдот дня: що пропонують на Привозі особам не королівської крові

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки – ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся!

Одеса. На кухні в квартирі Рабиновичів:
— Мамо, я одружуся!
— На кому, Фімочко?
– На Яні!
– Вона ж не єврейка! Яка ганьба! Лише через мій труп!
– Мамо, її тато власник металургійного комбінату!
Батько з кімнати:
— Фіма, одружись! Від ганьби ми поїдемо до Штатів, а з похороном я домовлюсь!

Одеса. Дерибасівська.
— Сарочка, ти чула останню промову Кличка?
— Ой, не тішіть мене! Шо, таки остання?!!

Одеса. Привоз. Три кондитерські лавки в одному ряду.
Вивіска на першій лаві говорить: «У нас до кожного покупця ставляться як до короля».
На другій лаві: «У нас король теж бажаний покупець».
На третій: «Особам не королівської крові знижка 5%».

У нас є й інші анекдоти:

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Редакція ПРОФІЛЬ
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