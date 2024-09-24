Анекдот дня: що пропонують на Привозі особам не королівської крові

Одеса. На кухні в квартирі Рабиновичів:

— Мамо, я одружуся!

— На кому, Фімочко?

– На Яні!

– Вона ж не єврейка! Яка ганьба! Лише через мій труп!

– Мамо, її тато власник металургійного комбінату!

Батько з кімнати:

— Фіма, одружись! Від ганьби ми поїдемо до Штатів, а з похороном я домовлюсь!

Одеса. Дерибасівська.

— Сарочка, ти чула останню промову Кличка?

— Ой, не тішіть мене! Шо, таки остання?!!

Одеса. Привоз. Три кондитерські лавки в одному ряду.

Вивіска на першій лаві говорить: «У нас до кожного покупця ставляться як до короля».

На другій лаві: «У нас король теж бажаний покупець».

На третій: «Особам не королівської крові знижка 5%».

У нас є й інші анекдоти: