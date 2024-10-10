Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: почему у мадам Марик подбитый глаз

Анекдот дня: почему у мадам Марик подбитый глаз

Доброе утро, друзья! Да, возможно, кому-то сегодня сложно начать день с улыбки… Но давайте все же не забывать: наш непревзойденный одесский юмор – наше неиссякаемое оружие! И покуда мы им обладаем, вргу нас точно не одолеть.

Так что не будем изменять нашей ежеутренней традиции и начнем это день с порции анекдотов:

***
– Мадам Марик, кто это Вам так глаз подбил?
– Мой Фима, кто же ещё!?
– А мы думали, что он в командировке.
– Я тоже так думала.

***
– Роза, чем занимается ваш муж?
– Он делает женщин красивыми.
– Ваш муж пластический хирург или косметолог?
– Директор ликеро-водочного завода.

***
Одесса. Привоз. Глуховатая покупательница спрашивает продавца:
– Сколько стоят ваши огурцы?
– Тридцать гривен.
– Простите, сколько? Пятьдесят?
– Нет, мадам, сорок.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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