Анекдот дня: почему у мадам Марик подбитый глаз

Так что не будем изменять нашей ежеутренней традиции и начнем это день с порции анекдотов:

***

– Мадам Марик, кто это Вам так глаз подбил?

– Мой Фима, кто же ещё!?

– А мы думали, что он в командировке.

– Я тоже так думала.

***

– Роза, чем занимается ваш муж?

– Он делает женщин красивыми.

– Ваш муж пластический хирург или косметолог?

– Директор ликеро-водочного завода.

***

Одесса. Привоз. Глуховатая покупательница спрашивает продавца:

– Сколько стоят ваши огурцы?

– Тридцать гривен.

– Простите, сколько? Пятьдесят?

– Нет, мадам, сорок.

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