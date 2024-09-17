Анекдот дня: як одесити потрапляють до раю

В Одесі:

— Розо, хочете піти зі мною в музей?

— Жора! Ви шо, таки слово “ресторан” не вимовляєте?

Перекличка в одеському трамваї:

— Сонечко, ти ввійшла, Сонечко?!

— Вона ще й як увійшла! Вона вже тричі мені на ногу наступила!

Тільки одесити під приводом “я тільки запитати” минають чистилище і потрапляють одразу в рай!

У нас є й інші анекдоти: