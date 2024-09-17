Анекдот дня: як одесити потрапляють до раю

Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху і заряджайтеся позитивом на весь день! Читайте, смійтеся і насолоджуйтеся!
В Одесі:
— Розо, хочете піти зі мною в музей?
— Жора! Ви шо, таки слово “ресторан” не вимовляєте?
Перекличка в одеському трамваї:
— Сонечко, ти ввійшла, Сонечко?!
— Вона ще й як увійшла! Вона вже тричі мені на ногу наступила!
Тільки одесити під приводом “я тільки запитати” минають чистилище і потрапляють одразу в рай!
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