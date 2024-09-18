Анекдот дня: почему по Преображенской пробка

С добрым утром, одесситы! И пускай за окном не очень ясно, пусть ясно и солнечно будет у вас в душе. Ну а если что-то пошло не так, то уж мы вам гаранированно поможем!
Начните день с улыбки и «подзарядки» позитивом от нашей порции одесских анекдотов:
– Циля Марковна, умоляю! Закрывайте занавески, когда переодеваетесь!
– А шо?
– А то! По Преображенской пробка, трамваи идти не могут, столько интересующихся за вас!
***
Мадам Марик мечтает, чтобы мужчина взял ее на руки, бросил на кровать и… Убрал весь дом, пока она спит.
***
Сынуля Монечка наказан и поставлен в угол.
– Мама, вам не кажется, шо вы меня как-то неправильно наказываете?
– Нет!
– А вот и зря! Вот стоит ребёнок в углу и таки плохо думает за родителей. А оно вам надо?
У тнас таки имеются и другие анекдоты: