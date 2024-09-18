Анекдот дня: почему по Преображенской пробка

Начните день с улыбки и «подзарядки» позитивом от нашей порции одесских анекдотов:

– Циля Марковна, умоляю! Закрывайте занавески, когда переодеваетесь!

– А шо?

– А то! По Преображенской пробка, трамваи идти не могут, столько интересующихся за вас!

***

Мадам Марик мечтает, чтобы мужчина взял ее на руки, бросил на кровать и… Убрал весь дом, пока она спит.

***

Сынуля Монечка наказан и поставлен в угол.

– Мама, вам не кажется, шо вы меня как-то неправильно наказываете?

– Нет!

– А вот и зря! Вот стоит ребёнок в углу и таки плохо думает за родителей. А оно вам надо?

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