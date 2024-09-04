Анекдот дня: що має знати школяр Моня

Отже, розпочався вересень. І разом з ним настав непростий період для батьків школярів… А втім, чому так одразу «непростий»? Головне – з якого боку підійти до процесу… Ось, герою нашого сьогоднішнього анекдоту, здається, переконати сина у важливості шкільної освіти, таки вдалося:

…1 вересня. В одному з одеських двориків родина готує Моню до школи.

Бабуся:

– Значить, дівчаток не кривди, за коси не чіпай!

Дідусь:

– Будь сміливцем, не дай себе образити!

Мама:

– Обід поклала тобі в пакетик, обов’язково руки мій перед їжею… Яша, а ти що мовчиш?

Батько:

– Ми з ним у школу йдемо – дорогою все розповім.

Ідуть тато Яша та Моня до школи – перед ними проходить блондинка, неймовірної краси, сексуальна, довгонога. Вони завмерли на хвилину…

– Бачив?

– Спробуй таке не помітити!

– Так от Монечка, такі дівчатка сплять тільки з круглими відмінниками!

***

Запис у шкільному щоденнику: «Ваша дитина ковтає закінчення слів».

Відповідь батьків: «Знам, ругам».

***

Вчителька 11-го класу цілий вечір гірко плакала, перевіряючи твори «Як я провів літо». Вона дізналася, що таке відпочивати по-справжньому, але невдача – роки вже пішли.

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