Анекдот дня: що має знати школяр Моня

Доброго ранку, Одесо! Новий день настав і, за доброю традицією, що склалася, «Одеське життя» радить почати його з порції неперевершеного одеського (і не тільки) гумору.
Отже, розпочався вересень. І разом з ним настав непростий період для батьків школярів… А втім, чому так одразу «непростий»? Головне – з якого боку підійти до процесу… Ось, герою нашого сьогоднішнього анекдоту, здається, переконати сина у важливості шкільної освіти, таки вдалося:
…1 вересня. В одному з одеських двориків родина готує Моню до школи.
Бабуся:
– Значить, дівчаток не кривди, за коси не чіпай!
Дідусь:
– Будь сміливцем, не дай себе образити!
Мама:
– Обід поклала тобі в пакетик, обов’язково руки мій перед їжею… Яша, а ти що мовчиш?
Батько:
– Ми з ним у школу йдемо – дорогою все розповім.
Ідуть тато Яша та Моня до школи – перед ними проходить блондинка, неймовірної краси, сексуальна, довгонога. Вони завмерли на хвилину…
– Бачив?
– Спробуй таке не помітити!
– Так от Монечка, такі дівчатка сплять тільки з круглими відмінниками!
***
Запис у шкільному щоденнику: «Ваша дитина ковтає закінчення слів».
Відповідь батьків: «Знам, ругам».
***
Вчителька 11-го класу цілий вечір гірко плакала, перевіряючи твори «Як я провів літо». Вона дізналася, що таке відпочивати по-справжньому, але невдача – роки вже пішли.
Ще більше анекдотів: